Congo-Kinshasa: coronavirus, provincia mineraria dell'Alto Katanga si isola per 24 ore (2)

- Una simile decisione era stata presa dalle autorità del dipartimento lo scorso 23 marzo, quando la provincia era stata isolata per due giorni come forma di prevenzione. In quell'occasione il governatore Jacques Kyabula ha chiuso i confini dopo che due passeggeri di un volo in partenza dalla sua provincia per la capitale Kinshasa sono stati trovati positivi al tampone. A marzo alcune compagnie minerarie che operano nella zona hanno sospeso le operazioni per garantire la sicurezza dei loro dipendenti: fra queste Chemaf, mentre al momento non era ancora stato disposto il blocco delle attività delle compagnie Ivanhoe e Mmg. Anche il governatore Richard Muyej della vicina provincia di Lualaba, sede di miniere di proprietà di Glencore e China Molybdenum, ha ordinato la chiusura di tutti i mercati pubblici, ad eccezione di quelli che vendono cibo e medicine. Insieme, le province dell'Alto Katanga e di Lualaba rappresentano quasi l'intera produzione di cobalto della Repubblica democratica del Congo. Il paese fornisce circa il 60 per cento del cobalto mondiale, materiale necessario alla fabbricazione delle batterie. (Res)