Pa: Dadone, previsti interventi a favore della digitalizzazione degli uffici (4)

- Quanto poi alle attività manifatturiere, Dadone ha continuato il discorso riferendo che si intende intervenire per rilanciare il settore economico accelerando i procedimenti amministrativi riguardanti gli insediamenti produttivi, le opere pubbliche e private di rilevante impatto sul territorio e l’avvio di attività imprenditoriali, ossia interventi dalla indiscussa valenza strategica per generare effetti positivi sulla crescita e sull’occupazione. Pertanto - ha spiegato - si tratta di semplificare le procedure amministrative nel settore edile, ad esempio, snellendo i procedimenti e riducendo i tempi, in favore delle imprese di settore e dei cittadini, pur nel pieno rispetto delle norme a tutela dell’ambiente e della sicurezza dei lavoratori. Come aveva anche scritto in mattinata sul suo profilo Facebook, il ministro Dadone, ha ribadito: “Niente condoni e stop al consumo di suolo. Snellire le procedure amministrative per l’edilizia deve essere fatto nel rispetto delle norme e delle tutele ambientali, del paesaggio, del patrimonio culturale e della sicurezza del lavoro, ma penso alle periferie e alle aree degradate”. (Rin)