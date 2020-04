Francia-Togo: coronavirus, Macron annuncia 3 milioni di euro a sostegno di Lomé

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese sosterrà il piano del Togo per la risposta all'emergenza sanitaria con un finanziamento di 3 milioni di euro. Lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron nel suo messaggio di auguri inviato all'omologo Faure Gnassingbé per il 60mo anniversario di indipendenza del Togo, che il paese africano celebrava ieri. Il contributo, ha detto Macron, mira a sostenere tutti gli aspetti della risposta alla crisi, dal punto di vista sanitario, umanitario ed economico, oltre che dal punto di vista del debito. I fondi annunciati dovrebbero sostenere Lomé in particolare nell'allestimento dei laboratori, nel monitoraggio e nella cura dei malati. Per Macron, l'Agenzia francese per lo sviluppo (Afd) e gli altri organismi rimarranno impegnati a garantire la continuità del partenariato esistente tra la Francia ed il Togo, in particolare nel settore dei servizi sociali di base.(Res)