Spagna: agenzia Moody's, Pil subirà contrazione 8 per cento nel 2020 per emergenza Covid-19

- L’economia spagnola si contrarrà dell’8 per cento nel 2020, come risultato dell’epidemia di coronavirus. Queste le previsioni dell’agenzia di rating Moody’s, ripresa dall’agenzia di stampa spagnola “Efe”. A pesare maggiormente sul declino del prodotto interno lordo (Pil) spagnolo sarà il forte impatto dell’emergenza Covid-19 sul settore turistico, che riveste una grande importanza nell’economia nazionale e avrà bisogno di tempi piuttosto lunghi per recuperare dallo stop forzato associato alle misure di quarantena. (Spm)