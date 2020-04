Argentina: crisi del debito, al via colloqui con creditori su offerta ristrutturazione (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (Unctad) i paesi in via di sviluppo rischiano un "disastro del debito" a causa delle ricadute economiche della pandemia di coronavirus, con oltre 3 mila miliardi di dollari di rimborsi stimati solo per quest'anno e l'anno prossimo. L'organismo Onu chiede un accordo globale sul debito dei paesi in via di sviluppo per liberare le risorse necessarie a rispondere alla crisi sanitaria ed economica. "La comunità internazionale dovrebbe prendere con urgenza ulteriori provvedimenti per alleviare la crescente pressione finanziaria che i pagamenti del debito stanno esercitando sui paesi in via di sviluppo mentre affrontano lo shock della Covid-19", sintetizza il segretario generale dell'Unctad, Mukhisa Kituyi. (segue) (Abu)