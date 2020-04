Trasporto aereo: prosegue il crollo dei passeggeri a Francoforte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue il crollo crollo del numero di passeggeri dell'aeroporto di Francoforte sul Meno, il principale scalo della Germania, dovuto alla crisi innescata dalla pandemia di coronavirus. Secondo quanto reso noto oggi da Fraport, la società che opera l'aeroporto di Francoforte, dal 20 al 26 aprile sono stati contati 45.270 passeggeri, pari a un declino del 96,8 per cento rispetto al medesimo periodo dello scorso anno. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il volume di merci e posta aerea è sceso del 12,9 per cento a 33.694 tonnellate. Il numero di movimenti delle operazioni di volo è, infine, diminuito dell'84 per cento a 1.605 tra decolli e atterraggi. (Geb)