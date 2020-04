Roma: Bordoni (Lega), Ville e parchi in condizioni indecorose, interrogazione a Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I parchi cittadini potranno riaprire nella Capitale dal prossimo 4 maggio ma sono in condizioni "indecorose e versano in stato di incuria e abbandono". Lo afferma in una nota il consigliere capitolino della Lega-Salvini premier Davide Bordoni. "Lo sfalcio e la potatura del verde, come è evidente - spiega l'esponente della Lega - non viene effettuata da mesi. Una situazione generale di forte degrado per i parchi e giardini di Roma. Nel mese di maggio servirà un grande lavoro di cura, manutenzione e pulizia del verde pubblico. I romani con l'allentamento del lockdown e con l'approssimarsi della stagione estiva non possono trovare Ville e giardini nelle condizioni in cui sono attualmente. Ho presentato oggi una interrogazione al sindaco per chiedere di intervenire urgentemente per una manutenzione straordinaria del verde cittadino è intollerabile consegnare ai romani una città ridotta in queste condizioni. Procederemo, poi, alla richiesta di convocazione della Commissione ambiente per avere risposte rapide e chiare. Servono interventi massicci e strutturali per garantire il decoro e la manutenzione minima essenziale", conclude Bordoni. (Com)