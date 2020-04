Armenia: autorità pronte ad allentamento misure restrittive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità armene si stanno preparando a riaprire l'economia del paese e ad allentare le restrizioni relative al coronavirus nei prossimi 10 giorni. Lo ha dichiarato il primo ministro, Nikol Pashinyan. "Se non accade nulla di straordinario, nei prossimi 10 giorni inizieremo a ridurre al minimo le restrizioni. Ora stiamo pensando di riaprire tutti i settori dell'economia entro i prossimi 10 giorni", ha dichiarato Pashinyan sulla propria pagina Facebook. Il primo ministro armeno ha aggiunto che il ministero della Sanità istituirà misure specifiche di sicurezza per tutti i settori economici. Pashinyan ha anche invitato i cittadini a contribuire al mantenimento dei bilanci del settore energetico del paese, pagando per le utenze. L'Armenia ha dichiarato lo stato di emergenza il 16 marzo, con validità fino al 14 maggio. Le autorità hanno vietato tutte le attività commerciali non essenziali e limitato il movimento dei cittadini a partire dal 25 marzo. Secondo le autorità sanitarie di Erevan, nel paese finora sono confermati 1.867 casi, con 30 decessi. (Res)