Ue: Gualtieri, Recovery fund risultato positivo, inimmaginabile fino a poche settimane fa

- Quello ottenuto all'ultimo Consiglio europeo "è un risultato positivo, inimmaginabile fino a poche settimane fa e rappresenta un successo per i Paesi che insieme all’Italia ne hanno sostenuto l'introduzione". E' quanto sottolineato dal ministro dell'Economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, nel corso della sua audizione in videoconferenza davanti alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato sul Documento di economia e finanza (Def). "A questo punto - ha continuato l'esponente dell'esecutivo - occorre definire la composizione in termini di prestiti e trasferimenti e la tempistica di attuazione del Recovery fund". (Rin)