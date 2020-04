Ponte Genova: Fincantieri, oggi completata struttura portante del nuovo viadotto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi Genova ha il suo ponte-nave: a salutare il varo in quota dell'ultima campata in acciaio anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro delle infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco della città di Genova (e commissario per la ricostruzione) Marco Bucci. Come si apprende da un comunicato stampa di Fincantieri, con quest'ultimo sollevamento il viadotto sul Polcevera disegnato da Renzo Piano, la cui costruzione e progettazione è stata affidata a Fincantieri Infrastructure e Salini Impregilo, raggiunge i 1.067 metri. L’architetto ha definito il ponte un “grande vascello bianco che attraversa la valle", che proprio come una nave è stato realizzato grazie a tutto il know-how di Fincantieri. Per la costruzione del ponte, prosegue la nota, sono state utilizzate 17.400 tonnellate d'acciaio, forgiate negli stabilimenti Fincantieri di tutta Italia grazie al lavoro di più di 800 persone, mentre le fasi di assemblaggio e saldatura sono state possibili solo con l'impegno di ingegneri e tecnici specializzati della controllata Fincantieri Infrastructure: sino a 350 al giorno nei momenti di picco produttivo. Per completare l'impalcato, invece, sono serviti 19 sollevamenti, di cui tre speciali per le maxi-campate da 100 metri l'una, che ad oltre 40 metri di altezza hanno scavalcato il torrente Polcevera e la ferrovia. Operazioni, si legge nel documento, che sono durate nel caso dei sollevamenti speciali anche 48 ore, e che hanno richiesto importanti attività preparatorie con squadre di oltre 50 persone e l'utilizzo di speciali macchinari come le maxi-gru e gli strand jack, apparecchiature necessarie per issare gli impalcati pesanti sino a 1800 tonnellate. (segue) (Com)