Ponte Genova: Fincantieri, oggi completata struttura portante del nuovo viadotto (2)

- Si completa quindi oggi, con il sollevamento della campata tra le pile p11 e p12, la struttura portante del nuovo viadotto: un percorso, prosegue la nota, iniziato con il taglio della prima lamiera avvenuto l'11 marzo 2019 allo stabilimento Fincantieri Infrastructure di Valeggio sul Mincio e che dall'innalzamento del primo impalcato il primo ottobre 2019 ha visto sette mesi di lavoro ininterrotto per sollevare tutte le campate che compongono il nuovo ponte. Ora la struttura verrà completata con gli ultimi carter, dopodiché avverrà il calaggio sugli appoggi definitivi. Il prossimo appuntamento, dopo le attività di rivestimento, sarà quello con le tecnologie sviluppate da Seastema e Cetena (sempre del gruppo Fincantieri): il ponte sarà dotato di speciali sensori che faranno del viadotto di Genova il primo "smart bridge" d'Europa. Un impegno, si legge nel comunicato, che si è svolto in tempi record mai sperimentati prima d'ora, e che oggi restituisce a Genova e al paese un'infrastruttura nevralgica destinata a diventare un punto di riferimento per opere simili. Con quello che è stato definito il "miracolo del ponte di Genova", ritmi di lavoro serrati e altissimi standard qualitativi, l'Italia ha mostrato al resto del mondo che ha le capacità industriali e gestionali per costruire bene, in sicurezza e nei tempi prefissati. “Uno standard e non un'eccezione per il modello produttivo di Fincantieri, organizzato per produrre tutte le proprie navi entro i tempi e i costi previsti”, si legge nella nota. (segue) (Com)