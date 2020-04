Ponte Genova: Fincantieri, oggi completata struttura portante del nuovo viadotto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A marzo dell'anno scorso davamo il via alla produzione di conci nel nostro stabilimento di Valeggio sul Mincio, e già prevedevamo di poter accelerare sui tempi: il risultato di oggi ci dà ragione”, ha commentato l’amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono, aggiungendo che “è stata ripagata la fiducia riposta in Fincantieri, che, come promisi, con le sue competenze ha saputo gestire in tempi record un'opera così complessa”. Quando noi italiani vogliamo, ha aggiunto, sappiamo rimboccarci le maniche e fare grandi cose. “Certo, non avremmo mai pensato che saremmo stati costretti a fronteggiare una pandemia capace di bloccare le attività produttive del nostro paese e del mondo intero: ai nostri uomini che in questi mesi hanno lavorato senza sosta va ancora una volta il mio ringraziamento”, ha continuato, sottolineando che “il modello Genova, lodato e invocato da tanti in questi giorni, e il nostro modello per il futuro del paese: Fincantieri continuerà infatti a mettere a disposizione il proprio expertise e le proprie risorse per contribuire, accanto alle istituzioni, alla creazione di un nuovo modello di sviluppo economico nazionale". (Com)