Speciale difesa: fonti russe, le rivendicazioni di Haftar sono “sorprendenti”

- La Russia trova sorprendenti le rivendicazioni dell’autoproclamato comandante dell'Esercito nazionale libico (Lna), il generale Khalifa Haftar, che ieri sera ha dichiarato di aver preso il controllo del paese. È quanto riferito da una fonte del ministero degli Esteri russo citata dall’agenzia di stampa “Sputnik”. "È sorprendente. Ci sono le decisioni prese durante il vertice di Berlino e, soprattutto, la risoluzione 2510 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che dovrebbe essere rispettata e attuata dalle parti libiche con il sostegno della comunità internazionale e del segretario generale delle Nazioni Unite", ha detto la fonte. "Favoriamo il proseguimento di un dialogo intra-libico il quanto più possibile inclusivo come parte del processo politico in atto, consapevoli che non esiste una soluzione militare al conflitto", ha affermato la fonte. Le autorità di Mosca mantengono i contatti con tutte le parti libiche in conflitto, incluso Haftar, ha aggiunto la fonte del ministero russo secondo cui ora si attendono chiarimenti da parte del comandante dell’Lna. "Se proporrà una dittatura militare, non credo che ci saranno molti pareri favorevoli. È necessario il consenso fra tutte le parti in Libia", ha aggiunto la fonte. (Rum)