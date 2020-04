Speciale difesa: Libia, la stampa algerina avanza riserve sulla missione europea “Irini”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria guarda con sospetto alla missione navale europea “Irini” per monitorare l'attuazione dell'embargo sulle armi in Libia. Formalmente il governo di Algeri non ha preso posizione sul lancio dell’operazione, ma gli osservatori citati dal quotidiano “Echorouk” spiegano che la diplomazia algerina è allineata con la posizione espressa dal commissario per il Consiglio di pace e sicurezza dell'Unione Africana, Smail Chergui: “Qualsiasi monitoraggio deve essere trasparente e inclusivo di tutti i confini libici per le violazioni dell'embargo sulle armi in Libia”. Le parole del diplomatico algerino si riferiscono all’eventualità che la missione possa in qualche modo penalizzare il Governo di accordo nazionale (Gna), che riceve supporto militare dalla Turchia, e favorire invece l’Esercito nazional libico (Lna) del generale Khalifa Haftar e i paesi che lo sostengono, come Egitto ed Emirati Arabi Uniti. (Ala)