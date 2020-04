Speciale difesa: Kosovo, Procura speciale per crimini Uck intende avviare nuovi processi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Facendo seguito alla notifica relativa all'avvio dei primi procedimenti giudiziari, nel febbraio 2020, la Procura speciale del Kosovo ha inviato un altra segnalazione al presidente del Tribunale speciale per i presunti crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) sull'intento di avviare alcuni processi aggiuntivi. Lo riferisce un comunicato stampa, secondo il presidente del Tribunale speciale ha quindi assegnato un giudice per le indagini preliminari, in accordo con la normativa in materia, per valutare i nuovi capi d'accusa spiccati dal Procuratore speciale. Il contenuto di questi capi d'accusa è confidenziale, salvo diversa disposizione del Procuratore speciale. (Kop)