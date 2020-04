Speciale difesa: Libia, Consiglio presidenziale, annuncio di Haftar vuole coprire le sue sconfitte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio presidenziale del Governo di accordo nazionale libico (Gna) ha accolto con scherno l'annuncio di Khalifa Haftar, il generale che ieri sera ha proclamato la leadership dell'Esercito nazionale libico (Lna) su tutto il paese per "acclamazione popolare". L'organo esecutivo di Tripoli, riconosciuto dalla comunità internazionale, ha spiegato che il generale "ha raggiunto il limite delle sue sciocchezze", paragonando l'annuncio di ieri "ad una sitcom che si aggiunge alla sua serie di annunci di colpi di stato iniziata anni fa". In una dichiarazione rilasciata nella notte, il Consiglio presidenziale ha affermato che "il colpo di Stato di Haftar contro l'accordo politico (firmato a Skhirat nel 2015) e tutti gli organi politici nel paese non è sorprendente, ma un passo previsto che ha lo scopo di coprire la sconfitta delle sue forze e l'incapacità del suo progetto di impadronirsi del potere". (Lit)