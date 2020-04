Speciale difesa: Libia, notizie su possibile accordo tra Saleh e Sarraj per escludere Haftar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'annuncio unilaterale della presa del potere in Libia da parte del generale Khalifa Haftar, circolano sulla stampa libica voci di un possibile accordo tra il presidente del parlamento di Tobruk, Aguilah Saleh, e il premier del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fayez al Sarraj, per escludere il comandante dell’Esercito nazionale libico (Lna). L'accordo prevederebbe un ritorno alla soluzione politica della crisi libica dopo il fallimento dell’offensiva militare dell’Lna su Tripoli. Secondo il quotidiano "Al Arab Al Youm", diversi incontri sono svolti a partire dallo scorso dicembre a Tripoli, al Cairo e nelle capitali di alcuni paesi vicini con il sostegno di forze internazionali, e in particolare di Mosca, con l'obiettivo di arrivare ad un accordo tra i rappresentanti di Saraj e Saleh. A tal riguardo, spiega l’emittente libica “Libya 24”, sarebbe stato raggiunto un accordo di massima su una “road map” per risolvere la crisi libica. (Lit)