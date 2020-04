Speciale difesa: Iraq, catturato boia dello Stato islamico nel governatorato di Salah Ad Din

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esercito iracheno ha annunciato la cattura di un ex boia dello Stato islamico (Is) nel governatorato di Salah Ad Din. Lo riferisce il portale curdo-iracheno "Rudaw". L'identità dell'arrestato, incaricato delle esecuzioni sotto il Califfato, non è stata resa nota. L'Iraq ha vissuto negli ultimi tempi una considerevole ripresa delle attività terroristiche da parte di miliziani dell'Is. Ieri, le Forze della mobilitazione popolare (Pmu) irachene e l’esercito di Baghdad hanno lanciato un'operazione congiunta contro lo Stato islamico (Is) al confine con la Siria. L’operazione è stata motivata da una ripresa delle attività da parte di cellule Is nel deserto dell’Akashat. In Iraq, l'area che sta vivendo il ritorno più significativo dell'Is alla propria azione terrorista è il governatorato di Kirkuk, mentre in Siria il deserto della Badia - tra i governatorati di Homs e Deir Ez Zor - è dove si concentrano le cellule dell'Is sopravvissute alla sconfitta di Baghuz lo scorso anno inflitta all'organizzazione terrorista dalle Forze democratiche siriane appoggiate dagli Stati Uniti. (Res)