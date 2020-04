Usa: memorandum per candidati repubblicani al Senato fa infuriare l'entourage di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un memorandum di 57 pagine del Comitato nazionale senatoriale repubblicano (Nrsc) sta facendo infuriare i collaboratori del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Lo riporta il quotidiano “Politico”, che per primo ha reso pubblico nei giorni scorsi il documento circolato a inizio mese, nel quale i candidati repubblicani al Senato vengono invitati a evitare di difendere l’operato di Trump sul contrasto alla pandemia di coronavirus e ad attaccare piuttosto la Cina. Ieri, scrive “Politico” citando due fonti a conoscenza della conversazione, il consigliere politico del capo della Casa Bianca, Justin Clark, ha chiarito al direttore esecutivo dell’Nrsc, Kevin McLaughlin, che i candidati che seguiranno i consigli contenuti nel memorandum “non dovranno aspettarsi di ricevere sostegno attivo” dal presidente statunitense per la loro campagna elettorale, rischiando di perdere l’appoggio degli elettori repubblicani. McLaughlin, da parte sua, ha risposto ammettendo che le parole utilizzate nel documento “non sono state geniali” e spiegando che “l’intenzione del Comitato non era quella di invitare i candidati a non difendere Trump”.Successivamente, in una dichiarazione alla stampa, McLaughlin ha cercato di ricucire lo strappo sottolineando come i senatori repubblicani abbiano “collaborato in piena sintonia con l’amministrazione Trump per assicurare una risposta federale efficace” all’emergenza Covid-19. L’episodio, tuttavia, illustra la complessità dei rapporti tra l’entourage del presidente e l’apparato repubblicano, con Trump che cerca di assicurarsi la fedeltà del partito mentre si avvicina la data delle elezioni presidenziali di novembre. Nella percezione dei collaboratori di Trump, scrive “Politico”, il memorandum ha dato ai candidati repubblicani via libera per evitare di appoggiare il presidente sulla questione che più d’ogni altra sarà al centro della campagna elettorale di quest’anno. Lo scorso fine settimana i responsabili della campagna del presidente uscente hanno quindi tenuto più di una riunione per definire una risposta al documento, che suggerisce ai candidati repubblicani al Senato di “attaccare la Cina” piuttosto che offrire “un’esplicita difesa dell’operato di Trump”.Alla fine, il direttore della campagna elettorale Brad Parscale, i consiglieri politici Justin Clark, Bill Stepien e Chris Carr e il direttore delle comunicazioni Tim Murtaugh hanno deciso di rivolgersi direttamente all’Nrsc per manifestare il loro scontento. La vicenda, racconta ancora “Politico”, è stata seguita con attenzione anche dai vertici del Comitato nazionale repubblicano e della Casa Bianca. In una nota, Clark ha chiarito che “i candidati repubblicani che vogliono ottenere un seggio al Senato dovranno stare dalla parte del presidente” e che, invece, “i candidati che presteranno ascolto ai cattivi consigli del memorandum lo faranno a loro rischio e pericolo”. “Il presidente Trump – ha aggiunto Clark – gode di un sostegno senza precedenti tra gli elettori repubblicani e, in occasione del voto di novembre, tutti vorranno essere contagiati da quell’entusiasmo. La campagna del presidente, il Comitato nazionale repubblicano e il Comitato nazionale repubblicano senatoriale sono sulla stessa barca”.Quello relativo alla difesa dell’operato di Trump non è tuttavia l’unico passaggio del memorandum che ha suscitato malumori nell’entourage presidenziale. Ai candidati repubblicani, quando chiamati in causa sulla gestione dell’emergenza coronavirus, viene anche suggerito di formulare frasi come “Vorrei che tutti si fossero mossi prima, inclusi i nostri funzionari eletti, l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e i Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (Cdc)”. Il documento è stato preparato da una società di consulenza politica guidata da Brett O’Donnell, che è anche consigliere politico del segretario di Stato Mike Pompeo e del senatore dell’Arkansas Tom Cotton. Anche O’Donnell ha affidato a una nota stampa la propria difesa: “Non ho mai consigliato ai candidati di non difendere il presidente. Ho trascorso gli ultimi quattro anni della mia vita a difendere Trump e a invitare gli altri a fare altrettanto. Il documento spiega ai candidati come restare sull’offensiva concentrandosi sul divieto d’ingresso dalla Cina, un provvedimento a cui i democratici come Joe Biden si sono opposti. I candidati, così come tutti gli statunitensi, dovrebbero accusare il Partito comunista cinese per la diffusione del virus e sostenere il lavoro del presidente Trump”. (Nys)