Libia: fonti stampa, Haftar intima a Saleh di lasciargli il potere

- Il generale libico Khalifa Haftar avrebbe minacciato ritorsioni nei confronti del presidente del parlamento libico di Tobruk, che di recente si è spostato a Bengasi, Aguilah Saleh, nel caso in cui quest'ultimo non accettasse di delegare all'uomo forte della Cirenaica la guida politica del paese. Lo riferiscono fonti del parlamento libico al sito web "Ean Libya". Secondo questa fonte, Haftar prima di annunciare ieri di accettare "la delega offerta dal popolo libico ad assumersi la guida politica del paese", avrebbe inviato un messaggio minaccioso a Saleh, ribadendo la necessità di ricevere una delega da parte del parlamento. Nella lettera, Haftar avrebbe anticipato l'intenzione di incaricare l'ex membro del Consiglio presidenziale di Tripoli in quota Brega, Ali al Qatrani, come premier del suo nuovo governo "ad interim", sostituendo così anche l'esecutivo guidato da Abdullah al Thinni. Da giorni infatti sembra che Haftar abbia chiesto ai rappresentanti della Cirenaica di ricevere la delega per la guida politica del paese. (segue) (Lib)