Coronavirus: Sala, ho detto a Conte che a Milano c'è necessità di ripartire più che voglia

- Milano è una città costosa, quindi non è tanto una “voglia” "quella che abbiamo di ripartire, ma piuttosto è una necessità". Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, nel suo quotidiano video messaggio da Palazzo Marino, ha affermato di averlo detto ieri al presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante l'incontro in prefettura. “Milano è una città che può offrire molto – ha spiegato il sindaco - ma è una città costosa, dall'affitto alla spesa: quando si trova un equilibrio tra entrate e uscite in famiglia tutto funziona, ma oggi, a costi sostanzialmente inalterati, molte famiglie cominciano ad avere difficoltà. A ciò si possono aggiungere anche le preoccupazioni per il futuro: pur riaprendo quanto rischio c'è di perdere il lavoro? Per tutti questi motivi è necessario ripartire, ma bisognerà farlo con prudenza”. (Rem)