Coronavirus: Bori (Pd), ospedale da campo Umbria Fiere (Pg) inutile e costoso

- “Non sprecare 3 milioni di euro di fondi pubblici: con la stessa cifra possibile riconvertire 2mila e 700 mq del Centro sulle staminali di Terni e ripristinare subito i servizi sanitari nel polo ospedaliero di Pantalla”. Lo ha affermato il capogruppo del Partito democratico dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Tommaso Bori. “La nostra proposta – ha proseguito Bori - è alternativa a quella della Giunta Tesei che, imitando il poco edificante esempio della Lombardia, progetta di realizzare un costoso, poco utilizzabile e rapidamente deperibile ospedale da campo di nemmeno 30 posti letto ad Umbria Fiere, che si troverebbe isolato da altri presidi sanitari e non sarebbe operativo da subito, ma dopo vari mesi di attesa, di cui 60 giorni soltanto per gli adempimenti della gara, ancora tutta da istruire. I tre milioni di euro di fondi pubblici, messi a disposizione dalla Banca d'Italia, possono essere investiti in maniera più utile e produttiva. Nessun'altra Regione, infatti, li ha sperperati per un ospedale da campo, ad eccezione del Piemonte, ma li hanno utilizzati per potenziare strutture sanitarie permanenti rispondendo alla domanda di salute delle comunità locali.. In Umbria possiamo cogliere due opportunità, invece di sprecarne una: la prima è riconvertire il Centro di ricerca sulle cellule staminali, struttura di 2mila e 700 mq già allestita e predisposta nell'ex-milizia di Terni, con più piani interamente ristrutturati dalla Regione e predisposti per finalità biomediche con un investimento di 7 milioni di euro". (segue) (Ren)