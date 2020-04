Coronavirus: Bori (Pd), ospedale da campo Umbria Fiere (Pg) inutile e costoso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La seconda - ha aggiunto l'esponente del Pd - è ripristinare tutti i servizi sanitari di diagnosi, terapia, assistenza e riabilitazione nel polo ospedaliero di Pantalla. La struttura ospedaliera serve tutti i comuni della media valle del Tevere con un bacino di 60mila persone, ad oggi rimaste senza presidi di salute ambulatoriali o nosocomiali sia per patologie croniche che acute. Grazie alla nostra proposta si può andare incontro alla richiesta della popolazione e dei Sindaci del territorio che, in maniera condivisa, hanno rivolto un appello alla Giunta Tesei per individuare una struttura Covid alternativa. Ci auguriamo che la presidente possa fare una tanto urgente, quanto intelligente, retromarcia sull'ospedale da campo e accolga le nostre proposte alternative. In caso negativo chiederemo l'attivazione del Comitato per il controllo e la valutazione per verificare che le risorse pubbliche impiegate siano utilizzate in maniera lineare e trasparente, ma soprattutto nell’interesse dei cittadini umbri e con l'obiettivo di tutelare al meglio la salute pubblica”, ha concluso Bori. (Ren)