Imprese: Eni e A2A nella gestione dei rifiuti industriali, firmato memorandum d’intesa

- Eni, attraverso la società ambientale Eni Rewind, e A2A Ambiente hanno siglato un memorandum d’intesa nell’ambito delle migliori pratiche di economia circolare per l’avvio di una collaborazione per la gestione di rifiuti speciali di natura industriale, l’ottimizzazione dei processi e l’individuazione di innovative soluzioni impiantistiche End-to-End. Lo si apprende da un comunicato stampa di Eni. Eni Rewind, si legge nella nota, opera in linea con i principi dell’economia circolare per valorizzare i terreni, le acque e i rifiuti, industriali o derivanti da attività di bonifica: grazie al proprio modello operativo integrato la società gestisce, d’intesa con le comunità che la ospitano, progetti di risanamento e di recupero sostenibili sia in Italia che all’estero. Dal 2018 la società ha avviato anche progetti per il trattamento dei rifiuti organici mediante l’applicazione della tecnologia proprietaria Waste to Fuel di Eni, che trasforma la frazione organica dei rifiuti solidi urbani in bio olio e acqua. Nel 2019, inoltre, la società ha gestito circa due milioni di tonnellate di rifiuti, di cui il 90 per cento per conto di Eni, e trattato circa 31 milioni di metri cubi di acque, recuperandone oltre 5 milioni grazie ai 42 impianti di trattamento che gestisce su tutto il territorio italiano. (segue) (Com)