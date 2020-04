Imprese: Eni e A2A nella gestione dei rifiuti industriali, firmato memorandum d’intesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’intraprendenza, l’innovazione e l’alleanza con partner qualificati sono nel Dna di A2A, e la firma di questo memorandum con Eni, di cui siamo molto soddisfatti, incontra perfettamente questa visione”, ha detto l’amministratore delegato del gruppo A2A, Valerio Camerano, aggiungendo che “la nostra missione, ribadita nel nuovo Piano industriale del gruppo recentemente approvato, è assicurare un importante contributo nei settori ambientali più deficitari in campo nazionale: un obiettivo per cui abbiamo previsto importanti investimenti e la realizzazione di 12 nuovi impianti”. Commentando la firma del memorandum, l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha parlato di “un altro passo avanti verso la costruzione di un sistema virtuoso, che coinvolga i principali soggetti del nostro sistema economico, finalizzato a mettere a fattor comune tecnologie e competenze a servizio della creazione di un futuro sempre più pulito e improntato all’economia circolare”. A valle del positivo completamento delle attività previste dall’accordo, si conclude la nota, Eni Rewind e A2A Ambiente valuteranno un piano di iniziative comuni nel settore dei rifiuti industriali atto a colmare le attuali carenze gestionali e infrastrutturali che caratterizzano il contesto italiano ed europeo. (Com)