Lavoro: Capone (Ugl), impegno costante contro morti bianche

- L'impegno contro le morti bianche deve essere costante. Lo sostiene Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, in merito alla giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro. "Non bisogna aspettare una ricorrenza per ricordare le migliaia di morti sul lavoro che quotidianamente riempiono le pagine della cronaca - sottolinea -. L'Ugl, con la manifestazione 'Lavorare per vivere', è impegnata da anni sul territorio nazionale per sensibilizzare l'opinione pubblica sul fenomeno delle cosiddette 'morti bianche'. L'azione dei sindacati deve essere costante affinché ci sia una maggiore cultura della sicurezza e più formazione per i lavoratori, soprattutto nei luoghi di lavoro dove il rischio di infortuni è elevato. Quest'anno l'emergenza Covid-19 ha causato numerose vittime tra i lavoratori esposti in prima linea per assicurare i servizi di prima necessità ai cittadini. Un grande plauso a medici, infermieri, farmacisti, personale sanitario ma anche addetti ai supermercati, Forze dell'Ordine che nonostante le difficoltà e la paura sono andati avanti per l'Italia. In tal senso, dobbiamo garantire a tutti i lavoratori il distanziamento sociale e le protezioni individuali, guanti e mascherine, per svolgere in sicurezza il proprio lavoro, in vista della riapertura di molte attività per la 'Fase 2'".(Com)