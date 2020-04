Coronavirus: Sala, dati ufficiali non consentono di essere trasparenti in decisioni su "fase due"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I numeri ufficiali dei morti e dei contagi non consentono di essere trasparenti con i milanesi nel decidere sul futuro della “fase due”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel suo consueto video messaggio da Palazzo Marino. “Ieri ho detto al Premier Conte che a Milano i cittadini li si ingaggia dulla discussione del loro destino, si cerca di essere trasparenti e, purtroppo, i dati che abbiamo a disposizione non ci permettono di fare questa cosa”. “A ieri – ha spiegato il sindaco - per esempio, i deceduti a Milano per Covid, erano pari a 1147 e i contagi ufficiali erano 7787, quindi i morti sarebbero il 15 per cento circa dei contagiati”. “Io passo le notti a leggermi studi da tutto il mondo e il livello di morti rispetto ai contagi è universalmente riconosciuto al massimo all'1 per cento”, ha riferito il sindaco mettendo in dubbio le cifre ufficiali diffuse dalla Regione. “Al di là delle tabelline – ha infatti concluso Sala - continuerò a chiamare medici e pronto soccorso, medici di base e ospedali per essere certo che il livello di rischio che ci prendiamo sia gestibile perché bisognerà analizzare come, a città più riaperta, il contagio si muoverà”. (Rem)