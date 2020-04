Coronavirus: Maiorino (M5s) su fase 2, bene chiarezza su relazioni affettive, da Conte grande sensibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice Alessandra Maiorino, vice presidente vicaria del gruppo MoVimento 5 Stelle a Palazzo Madama ha detto di non essere intervenuta nella diatriba sorta in merito alla questione dei 'congiunti' "perché certa che il presidente Conte avrebbe chiarito la corretta interpretazione di quanto stabilito dal Dpcm. E i fatti mi hanno dato ragione". "E' evidente - prosegue nel post su Facebook Maiorino - che il governo non ha mai inteso restringere il campo delle persone che sarà possibile visitare ai soli congiunti per via familiare, come qualcuno aveva inteso. Ciò non avrebbe tenuto adeguatamente conto dell'attuale geografia affettiva umana. E il chiarimento è stato infatti immediato, a riprova della grande sensibilità del premier non solo verso la comunità Lgbt, che per prima e con maggior vigore aveva espresso l'esigenza di allargare il permesso anche a persone non legate da vincoli familiari o ufficiali, ma verso la stessa natura umana, che vuole bene a prescindere dai legami di sangue o dall'ufficialità di una relazione. Gli italiani hanno dimostrato grande disciplina e capacità di sacrificio, è giusto che ciascuno ora, pur nel rispetto delle misure di sicurezza, possa rivedere chi ama", conclude Maiorino. (Rin)