Finestra sul mondo: Germania, AfD guida la protesta contro le restrizioni per il coronavirus

- Partito di destra che raccoglie consensi anche negli ambienti estremisti, Alternativa per la Germania (AfD) intende guidare la protesta contro le misure restrittive approvate dal governo federale e dagli esecutivi dei Laender per far fronte alla pandemia di coronavirus. A tal fine, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, AfD ha chiesto di tenere domani, 29 aprile, una manifestazione a Magdeburgo in Sassonia-Anhalt. Secondo Oliver Kirchner, capogruppo di AfD al parlamento del Land, si tratta del primo evento di protesta nazionale organizzato dal partito contro le restrizioni per il coronavirus. A tal fine, intende mobilitarsi anche la sezione di AfD della Turingia, mentre in tutta la Germania, come in altri paesi, si sta sviluppando un movimento di protesta contro le politiche attuate dai governi fronteggiare la pandemia. In particolare, secondo Kirchner, le misure del governo federale sono “antidemocratiche” e l'esecutivo del cancelliere Angela Merkel sta creando del “panico ingiustificato” con la risposta al coronavirus. (Sit)