Finestra sul mondo: Germania-Francia, crisi coronavirus mette alla prova l'amicizia tra i due paesi

- La crisi provocata dalla pandemia di coronavirus sta mettendo alla prova l'amicizia tra Germania e Francia, in particolar nelle regioni di confine dopo la chiusura delle frontiere da parte dei Laender di confine, poi confermata dal governo federale, per far fronte alla diffusione del contagio. È quanto afferma il quotidiano “Handelsblatt”, secondo cui francesi e tedeschi “da partner sono diventati estranei”. Secondo il trattato di cooperazione e integrazione tra Germania e Francia, concluso ad Aquisgrana il 22 gennaio 2019 dal cancelliere Angela Merkel e dal presidente Emmanuel Macron, “i due governi intendono facilitare la rimozione degli ostacoli nelle regioni di confine al fine di attuare progetti transfrontalieri e rendere la vita di tutti i giorni più facile per le persone” che vi risiedono”. Oggi, osserva “Handelsblatt”, attraversare il confine franco-tedesco è diventato un “reato”. Le autorità tedesche affermano di aver coordinato con al Francia il ripristino dei controlli al confine, ma si tratterebbe di “una grande bugia”. "A meno che il riferimento unilaterale alla chiusura della frontiera non sia visto come una forma di coordinamento” tra Francia e Germania, ha affermato non senza sarcasmo Christophe Arend, deputato di La Republique en marche all'Assemblea nazionale. Intanto, diversi francesi che possono varcare la frontiera con la Germania in quanto pendolari e per consultare urgentemente un medico, sono stati pesantemente insultati dai tedeschi. Tuttavia, quel che preoccupa di più è la discriminazione dei lavoratori francesi nelle fabbriche dei Laender di confine. Mentre i dipendenti tedeschi sono tornati a lavoro, quelli francesi hanno dovuto attendere più a lungo prima di riprendere la loro occupazione. (Sit)