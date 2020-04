Finestra sul mondo: Francia, premier Philippe presenta misure per uscita dalla quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro francese, Edouard Philipe, è “sotto pressione massima” in vista degli annunci che farà oggi all'Assemblea nazionale sulle modalità con cui avverrà l'uscita dal lockdown imposto nell'ambito dell'emergenza coronavirus. Lo scrive il quotidiano “Le Figaro”, spiegando che raramente un intervento di un premier è stato così atteso in Francia. Secondo una fonte interna al governo il discorso sarà “una sorta di conferenza stampa senza slides, con molti dettagli, senza però arrivare a un grado di precisione prefettorale”. Il governo dovrà dare risposte concrete su maschere, tamponi, trasporti pubblici e modalità con cui effettuare raduni. “Il primo ministro avrebbe potuto fare una dichiarazione in un telegiornale. Invece, ha deciso di esprimersi all'Assemblea. È un gesto in direzione dei parlamentari”, fanno sapere dal governo. L'elaborazione del piano è stato oggetto di lunghe discussioni fino all'ultimo momento. Le ultime riunioni si sono tenute nella mattinata di ieri, 27 aprile, sui dossier riguardanti sport, musei e ristoranti. Le opposizioni hanno protestato contro il voto, che si volgerà in giornata. Nella serata tra il 25 e il 26 aprile il governo ha pubblicato un decreto che autorizza le farmacie a vendere maschere di protezione. Questo tipo di prodotti sanitari era stato sequestrato dall'esecutivo il 3 marzo a causa dell'emergenza sanitaria. (Sit)