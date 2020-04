Finestra sul mondo: Coronavirus, i ricercatori degli ospedali di Parigi sperano di aver trovato una cura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ricercatori del gruppo Assistenza pubblica-Ospedali di Parigi (Ap-Hp) sperano di aver trovato un trattamento per guarire i casi gravi di coronavirus. Lo riferisce il quotidiano “Les Echos”, spiegando che i risultati dello studio effettuato non saranno presentati fino a quando non verrano convalidati da un comitato di lettura di una rivista scientifica. I tempi dovrebbero essere brevi vista l'emergenza sanitaria in corso. Tuttavia, Ap-Hp ha pubblicato un comunicato in cui si afferma che la molecola di tocilizumab “migliora significativamente la diagnosi dei pazienti con polmonite Covid media o severa”. La pubblicazione dell'articolo dovrebbe arrivare tra alcune settimane. “In Francia si possono ottenere risultati rapidi con un rigore che non ha niente da invidiare ad altri paesi”, afferma Martin Hirsch, direttore generale di Ap-Hp. Il protocollo sanitario è stato messo in piedi in soli otto giorni, un tempo record, con risultati arrivati prima di altri studi cominciati in anticipo. Le sperimentazioni sono state condotte nell'ambito dello studio “Corimuno”, che ha riunito in tutto 420 pazienti. (Sit)