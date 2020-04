Finestra sul mondo: Regno Unito, Johnson annuncia "seconda fase" lotta al coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tornato al lavoro dopo la convalescenza seguita al ricovero in terapia intensiva per contagio da Sars-Cov2, il primo ministro britannico Boris Johnson ha annunciato ieri, 27 aprile, ch entro la fine di questa settimana presenterà al Regno Unito la "seconda fase" della lotta alla pandemia di coronavirus, promettendo "massima trasparenza" nelle decisioni del governo. Giunto al 36mo giorno di quarantena, il Regno Unito ora può cominciare a sperare in un allentamento delle misure di distanziamento sociale. Tuttavia, Johnson ha avvertito che, dal 7 maggio prossimo, vi saranno solo dei prudenti "aggiustamenti" e le scuole rimarranno chiuse almeno fino a giugno. (Sit)