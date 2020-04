Finestra sul mondo: Regno Unito, coronavirus, prestiti fino a 50 mila sterline per piccole imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla prossima settimana, le più piccole imprese del Regno Unito potranno avere fino a 50 mila sterline (circa 58 mila euro) di finanziamenti garantiti dallo Stato per far fronte alla crisi provocata dalla pandemia di coronavirus. Lo ha annunciato ieri, 27 aprile, il cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak, che ha presentato un nuovo piano per soccorrere le di aziende di piccole dimensioni o individuali in estrema difficoltà a causa della sospensione delle attività imposta per combattere la pandemia di coronavirus. Questi operatori economici potranno accedere a finanziamenti fino al 25 per cento del loro fatturato annuo. Gli interessi dei prestiti saranno pagati dallo Stato per i primi 12 mesi. Le procedure saranno "semplicissime", ha promesso Sunak, dicendosi convinto che la stragrande maggioranza dei richiedenti si vedrò accordare il prestito dalle banche entro 24 ore dalla richiesta. (Sit)