Finestra sul mondo: Spagna, Sanchez presenterà oggi piano di de-escalation

- Il governo spagnolo approverà oggi durante il Consiglio dei ministri un piano graduale, asimmetrico e regionale per alleviare le misure di contenimento decretate per settimane per far fronte alla pandemia di coronavirus. La sua applicazione sarà progressiva per tutto il mese di maggio. Per ora è stata approvata una sola misura, entrata in vigore domenica scorsa il 26 marzo, con la quale i minori di 14 anni possono uscire in strada accompagnati da un adulto una volta al giorno e con una durata non superiore oltre un'ora. Tuttavia, non sono mancate le polemiche per gli assembramenti di persone che non rispettavano le distanze di sicurezza. La squadra di governo che coordina le attività in questo momento di emergenza ha accelerato la presentazione di un piano, scrive il quotidiano “El Pais”, dal momento che già diversi paesi stanno illustrando il proprio e soprattutto per evitare l'idea - che si stava diffondendo - che il governo non avesse un progetto già pronto per affrontare i passi successivi. (Sit)