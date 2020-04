Finestra sul mondo: Spagna, coronavirus provoca il maggiore calo dell'occupazione dal 2013

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Spagna la crisi del coronavirus ha inflitto un colpo mortale al mercato del lavoro. Secondo i dati dell'Encuesta de Población Activa (Epa), uno studio statistico sul mercato del lavoro pubblicato oggi, il numero di occupati è diminuito di 285.600 persone nel primo trimestre di quest'anno rispetto all'ultimo trimestre del 2019. Si tratta della maggiore perdita di occupazione dal 2013, prendendo in considerazione solo le ultime due settimane di marzo, ovvero le prime due settimane sottoposte alle misure di confinamento. Il settore dei servizi è il più colpito dalla perdita di 275.900 posti di lavoro, seguito dal settore dell'agricoltura (9.100) ed edilizia (6.200). Inoltre, l'occupazione a tempo pieno ha perso in questo trimestre 189.000 persone e quello a tempo parziale 96.600. Le Isole Baleari sono la comunità più colpita, seguita dalla Comunità Valenciana e dall'Andalusia. (Sit)