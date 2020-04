Finestra sul mondo: Usa-Cina, coronavirus, Trump annuncia “indagine approfondita” su condotta Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è tornato a contestare alla Cina pesanti ritardi nel rendere noti al mondo i pericoli connessi al nuovo coronavirus. Durante la conferenza stampa alla Casa Bianca di ieri, 27 aprile, Trump ha dichiarato che la sua amministrazione è impegnata in una “indagine approfondita” in merito alla gestione della crisi da parte di Pechino, e non ha escluso che gli Stati Uniti possano arrivare a chiedere alla Cina la compensazione dei danni economici arrecati dalla pandemia. Trump ha affermato a questo proposito che “esistono molti modi per porre la Cina di fronte alle sue responsabilità”. “Non siamo felici di come si è comportata la Cina”, ha detto il presidente Usa. “Crediamo che (il nuovo coronavirus) poteva essere fermato rapidamente alla fonte, e così facendo non si sarebbe propagato a tutto il mondo”. Il presidente Usa ha anche commentato un editoriale della stampa tedesca che chiede alla Cina di versare 165 miliardi di dollari alla Germania a titolo di risarcimento danni: La Germania sta studiando la questione, e lo stiamo facendo anche noi”, ha detto il presidente Usa. Dopo una pausa durata l’arco dello scorso fine settimana, Trump è tornato lunedì a condurre conferenze stampa quotidiane alla Casa Bianca, contro il parere dei suoi consiglieri e del suo partito, che temono le conseguenze elettorali dell’eccessiva esposizione del presidente agli attacchi dei media. (Sit)