Banche: Abi, istituti italiani possono contare su blockchain per rendicontazione conti reciproci

- Le banche che operano in Italia possono contare su di una blockchain di settore per la rendicontazione dei conti reciproci: Banca Dlt, il progetto promosso dall'Associazione bancaria italiana (Abi) e coordinato da Abi Lab, ha infatti completato con successo i test tecnici ed è in produzione per la prima sezione di banche che partecipano all'iniziativa. Lo si apprende dal relativo comunicato stampa, stando al quale oggi 32 banche operano su una blockchain ed hanno spostato l'intero processo da una modalità tradizionale di scambi di telefonate e messaggi a una tecnologia basata su registri distribuiti. È quindi operativa l'applicazione di una catena di blocchi per il mondo bancario in Italia. Dopo le simulazioni e 1680 verifiche di funzionamento, prosegue la nota, tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio in termini di performance è emerso che sono stati raggiunti tutti i tempi obiettivo: dall'inizio di marzo il processo è operativo. Durante il test sono stati generati 103 conti reciproci, registri bilaterali, alimentati con 7 milioni di movimenti in termini di dati reali. Il tasso di riscontro automatico registrato è stato pari al 94,5 per cento.(Rin)