Lazio: presidente consiglio regionale, aderisco a giornata in omaggio di camici bianchi

- "Ho aderito alla proposta lanciata dalla Siae per istituire una giornata dedicata alle donne e uomini del personale sanitario che in queste settimane ha messo in campo, pagandone un prezzo altissimo, uno straordinario spirito di servizio, coraggio e la nota professionalità nella lotta al coronavirus". Lo scrive su facebook il presidente del Consiglio regionale del Lazio Mauro Buschini in merito alla petizione promossa sulla piattaforma festadeicamicibianchi.it. "Condivido le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e aderisco con convinzione all'appello promosso dal regista Ferzan Oztpeck e dal presidente Siae, Giulio Repetti Mogol perché il Parlamento istituisca una giornata, in omaggio – conclude Buschini - ai camici bianchi, ai farmacisti, medici e infermieri che operano nei nostri ospedali". (Com)