Coronavirus: sindaci, piano in tre fasi per bambini (2)

- Per consentire la ripresa delle attività dei bambini figli di genitori che tornano al lavoro, già dal 4 maggio - è l'impegno che si è assunta il ministro per la Famiglia, Elena Bonetti - si lavora da subito a fissare regole certe che dispongano un numero massimo di bambini per ciascun operatore dedicato e che i gruppi siano fissi, che non cambi chi partecipa alle attività, per tenere sotto controllo il contagio. E a un altro pacchetto di regole si lavora per consentire la ripresa delle attività, soprattutto all'aperto, da giugno. Per la ministra del Lavoro e del Welfare, Nunzia Catalfo, queste attività si potrebbero pagare con il voucher baby sitter. Il ministro per l'Istruzione, Lucia Azzolina, ha assicurato che saranno stanziati 80 milioni di euro per l'acquisto di device per i bambini delle famiglie meno abbienti e ha promesso che l'intero governo premerà, come già hanno fatto i sindaci, sui gestori delle reti internet affinché la navigazione sulle piattaforme scolastiche sia gratuita, sempre. Impegno massimo anche per ottenere che i lavori di edilizia scolastica siano più celeri e meno vincolati alle procedure burocratiche, possibile. (Com)