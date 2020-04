Ponte Genova: Bucci, oggi finalmente riuniamo le due parti della valle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi finalmente riuniamo le due parti della valle. Noi genovesi abbiamo nel cuore il ricordo del giorno" in cui il precedente ponte è caduto "e ci ricorderemo per sempre delle vittime con un memoriale posizionato sotto al nuovo ponte". Lo ha affermato il commissario straordinario alla ricostruzione, Marco Bucci, nel corso della cerimonia per il varo dell'ultima campata del nuovo ponte di Genova. "Abbiamo sempre lavorato dimostrando che le cose belle si possono fare nei tempi, nei modi, e nei costi giusti: questo - ha chiarito - è un messaggio per Genova e per l'Italia. Questo modello vuole essere un modello per costruire l'Italia". (Rin)