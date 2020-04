Catania: rapina farmacia con "spaccata", arrestato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito della segnalazione, i poliziotti della sezione Antirapina, già nei pressi della farmacia, hanno intercettato l'indagato a bordo del mezzo segnalato dalla sala operativa, notando che la parte posteriore dell’auto era visibilmente danneggiata per la spaccata appena perpetrata. Ne è scaturito un lungo inseguimento per le vie del centro storico, proseguito per un ulteriore tratto a piedi dopo che il conducente ha perso il controllo del mezzo, finendo contro un muro. Il soggetto fermato, identificato come noto pluripregiudicato, è stato trovato ancora con indosso i guanti in lattice, lo scaldacollo e un capello in lana, utilizzati per travisarsi durante il furto, come confermano le immagini. Sottoposto a perquisizione personale, è stato anche trovato in possesso di una chiave utilizzata per manomettere il quadro accensione dell’autovettura utilizzata per la spaccata. Sono in corso ulteriori approfondimenti da parte di questa squadra mobile, con il coordinamento della locale Autorità giudiziaria al fine di verificare eventuali responsabilità del soggetto in altri episodi simili o in alcune rapine aggravate consumate, recentemente, nel capoluogo etneo. (Ren)