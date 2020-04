Grecia: coronavirus, si va verso l'uso obbligatorio delle mascherine nei luoghi chiusi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Sanità greco, in vista dell'allentamento delle misure restrittive, ha deciso in favore dell'introduzione dell'obbligo di utilizzo delle mascherine nei luoghi chiusi, ad eccezione dei casi in cui tale uso non è consentito per le condizioni mediche del singolo. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Kathimerini", è questo il risultato del lavoro di una commissione di esperti del ministero della Sanità che sottolinea tuttavia come l'uso delle mascherine non debba portare ad "un falso senso di sicurezza" in quanto non è da considerare in alcun modo alternativo alla distanza sociale ed alle regole sull'igiene. Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis dovrebbe annunciare oggi alle 18 le nuove misure che allenteranno le restrizioni per contenere la diffusione del coronavirus a partire dal mese di maggio.(Gra)