Coronavirus: Fontana, con Conte parlato anche di dare a dipendenti tpl autorità di non fare salire persone

- Se qualcuno deve impedire a qualcun altro di salire su un mezzo pubblico deve avere titolo per farlo. Intervenendo a Mattino 5 il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana ha spiegato che questo è uno dei temi affrontati ieri durante il suo incontro con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “C'è il rischio – ha spiegato infatti Fontana – che un semplice dipendente di Trenord o di un azienda locale di trasporto pubblico non abbia il titolo Per impedire di salire”. Fontana ha poi annunciato che “il presidente si è impegnato a rispondere a questo come su altri temi come quello di capire se le mascherine debbano essere obbligatorie solo al chiuso o anche all'aperto: io gli ho fatto presente che ci sono studi per i quali sembra che questo virus riesca a 'galleggiare' anche nell'aria, quindi io sono per usarla sempre”. Un altro tema affrontato durante l'incontro di ieri sera, ha ricordato il governatore lombardo, è stato il sostegno alle famiglie: “Ho detto al presidente del Consiglio che occorre trovare una soluzione per le famiglie, perché con la chiusura delle scuole degli asili e dei nidi, i genitori sono in evidente difficoltà e poi ho fatto una proposta circa la possibilità di spalmare l'inizio dell'orario dei lavoratori in fasce più distribuite lungo la giornata in modo di evitare affollamenti sul trasporto pubblico locale”. (Rem)