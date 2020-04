Libia: Bashagha risponde a Haftar, “lotteremo sempre contro la dittatura”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Libia rifiuta la dittatura militare e lotterà per istituire uno Stato civile e democratico. Lo ha detto il ministro dell’Interno del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fathi Bashaga, commentando la presa del potere per “acclamazione popolare” in tutto il paese autoproclamata ieri dal generale libico Khalifa Haftar, l’uomo forte della Cirenaica che assedia Tripoli dal 4 aprile 2019. "Oggi sono cadute le maschere di quei soldati che possiedono una vecchia mentalità da colpo di Stato, che non credono nella democrazia e che non potranno mai contribuire alla costruzione di uno Stato civile", ha scritto Bashaga su Twitter. "Oggi è il giorno della verità. Abbiamo ragione nella nostra guerra contro le tirannie e la dittatura. La nostra lotta continua e la vittoria, a Dio piacendo, porterà all'istituzione di uno Stato civile democratico", ha affermato. (Lit)