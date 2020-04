Moldova-Ungheria: oggi incontro ministri Esteri Tulea e Szijjarto a Chisinau

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e del commercio ungherese, Peter Szijjarto, arriva oggi in visita di lavoro a Chisinau. Durante l'incontro con il ministro degli Affari esteri e dell'Integrazione europea della Moldova, Oleg Țulea, verranno affrontati i modi per intensificare le relazioni bilaterali in varie aree di reciproco interesse, inclusa la collaborazione nella gestione delle crisi causata dalla pandemia di Covid-19. Come riferisce la diplomazia moldava con un comunicato, l'agenda della visita di Szijjarto include anche un incontro con il premier di Chisinau, Ion Chicu. I ministri parteciperanno insieme alla cerimonia di consegna del lotto di assistenza umanitaria, compresa l'attrezzatura medica di protezione, offerta alla Moldova dal governo ungherese. Alla fine della visita, i ministri Țulea e Szijjarto terranno una conferenza stampa congiunta. (Moc)