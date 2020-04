Coronavirus: Ruffini (Agenzia delle Entrate) a "Il Sole 24 Ore", controlli e notifiche in due tempi per non pesare sulla ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Separare l'attività di recupero e riscossione delle imposte da quella di notificazione degli atti. O, In termini più semplici, "chiudere l'attività ordinaria di recupero senza però andare a citofonare ai contribuenti". Per il direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, quanto dichiarato alla Camera la scorsa settimana sugli atti di accertamento in arrivo dal 1° giugno "non è stata né una minaccia né una provocazione, anzi un atto di rispetto assoluto", spiega a "Il Sole 24 Ore". Per il direttore è corretto che l'Agenzia faccia presente all'istituzione che rappresenta la volontà popolare quale siano gli effetti delle norme vigenti in modo da valutare se quegli effetti siano corrispondenti alla volontà popolare o se al contrario non sia il caso di intervenire per evitarli. Chiamato nuovamente a guidare il braccio operativo del Fisco, Ruffini si trova ora a gestire una delle realtà più complesse, ossia conciliare l'esigenza di continuare a incassare le giuste imposte con le evidenti difficoltà che colpiscono persone e imprese nell'emergenza. "Ora con la discesa dei contagi l'emergenza è divenuta economica. Oltre al vaccino per la tutela della salute pubblica che tutti stiamo cercando, il vero antivirus per il sistema Paese è salvaguardare la ripresa dell'economia e del lavoro. E certamente l'Agenzia non può e non vuole mettersi di traverso ma anzi essere volano. Non può essere e non sarà mai un ostacolo alla ripresa economica del Paese. L'attività di lavorazione di 30 milioni di atti è ordinaria, altro tema è se si debba o meno spostare in avanti tutta l'attività di conoscenza ai contribuenti". "Attenzione, - aggiunge - spostamento in avanti che non riguarderà certo le frodi, che sono una piccola parte degli 8,5 milioni di accertamenti. Anche così si tutela la collettività e il buon andamento di ripresa dell'attività economica del paese". (segue) (Rin)