Tivoli: picchia e minaccia di morte la compagna di fronte ai figli piccoli, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esasperata dal comportamento violento ed esplosivo e dall'ennesima aggressione da parte del convivente, una giovane mamma ha chiesto aiuto agli uomini del commissariato di Tivoli. F.C., venerdì scorso, ancora una volta, ha picchiato e minacciato di morte, per futili motivi, la compagna di fronte ai figli piccoli. La situazione di disagio, di maltrattamenti e di violenza familiare esisteva già da tempo, infatti, la prima di una lunga serie di denunce contro l'uomo risale al 2018. I poliziotti, arrivati nell'appartamento della coppia, hanno trovato l'uomo, ubriaco, che, nonostante la presenza degli investigatori, ha continuato ad aggredire la donna, circondata dai tre figlioletti. La vittima, soccorsa e trasportata in ospedale, è stata refertata con prognosi di 10 giorni per una lesione al torace. F.C., su disposizione dell'Autorità giudiziaria, è stato condotto nel carcere di Rebibbia. (Rer)