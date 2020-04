Cina: dal primo giugno città di Pechino vieta caccia e consumo di fauna selvatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Pechino ha approvato norme che vietano la caccia di animali selvatici e il consumo dei prodotti derivati, e ha introdotto sanzioni per i trasgressori. Lo riferisce la stampa cinese, precisando che il divieto entrerà in vigore dal primo giugno. Le norme sono state approvate dalla riunione in corso del Comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo cinese (Npc), il principale organo legislativo del paese. La caccia e l'uccisione degli animali selvatici elencati e il consumo di carni e altri prodotti originati da animali selvatici saranno vietati. I regolamenti prevedono sanzioni più rigide per la caccia, il consumo, l'uso, la vendita, il trasporto e la consegna illegali della fauna selvatica e dei suoi prodotti. I fornitori di servizi di catering come ristoranti, club e mense non potranno acquistare o conservare tali merci. Le vendite saranno vietate anche nei mercati e sulle piattaforme di commercio online. Le autorità confischeranno gli animali selvatici oggetto dei divieti, i loro prodotti e i proventi delle vendite illegali, oltre a sanzionare i trasgressori con multe di importo fino a cinque volte superiore l'introito illecito. In assenza di entrate illegali, i trasgressori saranno multati fino a 50 mila yuan (settemila dollari). (segue) (Cip)