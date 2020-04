Cina: dal primo giugno città di Pechino vieta caccia e consumo di fauna selvatica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea nazionale del popolo cinese aveva già annunciato il divieto di commercio e consumo di animali selvatici nella sedicesima riunione del Comitato permanente della 13ma Assemblea nazionale del popolo cinese che si è svolta lunedì 24 febbraio. Alcune delle prime infezioni da coronavirus sono state riscontrate in persone che avevano frequentato un mercato della fauna selvatica a Wuhan, capitale della provincia di Hubei, dove venivano venduti pipistrelli, serpenti, zibetti e altri animali. "C'è stata una crescente preoccupazione tra le persone riguardo al consumo di animali selvatici e ai pericoli nascosti che ciò comporta per la sicurezza della salute pubblica sin dallo scoppio dell'epidemia da Covid-19", ha dichiarato Zhang Tiewei, portavoce degli Affari legislativi della commissione. Zhang ha affermato che la decisione si è rivelata urgente e necessaria in un "momento critico per la prevenzione e il controllo dell'epidemia". (segue) (Cip)